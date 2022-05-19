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29 минут назад

Алаев — главный кандидат на пост президента РПЛ в случае ухода Хачатурянца

Чемпионат.comиещё 7

Александр Алаев — главный кандидат на пост президента РПЛ в случае ухода Ашота Хачатурянца. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией. Сейчас Алаев занимает должность генерального секретаря РФС.

Назван главный кандидат на пост президента РПЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что Ашот Хачатурянц покинет пост главы Российской Премьер-Лиги по собственному желанию по окончании сезона-2021/2022. При этом функционер с большой долей вероятности продолжит заниматься судейством, потому что для него это является принципиальным моментом.

Напомним, Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.

Футбол,Ашот Хачатурянц,Александр Алаев,Сергей Прядкин,РФС,
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