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1 час назад

Бабаев: большинство клубов РПЛ выступает за мораторий на вылет

Чемпионат.comиещё 8

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу возможного введения моратория на вылет в РПЛ.

Бабаев: большинство клубов РПЛ выступает за мораторий на вылет
Фото: ТАССТАСС

«Была очень жаркая дискуссия. Никакие решения не приняты по одной причине: любые изменения формата — это прерогатива РФС. Безусловна, позиция РПЛ очень важна, сегодня её обсуждали. Ещё на прошлом собрании это обсуждали: по мораторию на вылет десять клубов проголосовали за, пять — против, один воздержался. После этого вопрос рассмотрел РФС. Была сформирована рабочая комиссия, рассматривается пять вариантов. 24 числа будет Исполком РФС, на котором будет принято окончательное решение по любым изменениям.

Позиция РПЛ уже сформирована — она не изменилась. Большинство поддерживает изменения. Сегодня даже не было голосования, тут мнение простого большинства. Большинство за мораторий.

Как быть с клубами ФНЛ? Там несколько вариантов, мне бы не хотелось это обсуждать. Корпоративная этика», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Футбол,Илья Никульников,Роман Бабаев,РФС,
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