Бабаев: большинство клубов РПЛ выступает за мораторий на вылет

«Была очень жаркая дискуссия. Никакие решения не приняты по одной причине: любые изменения формата — это прерогатива РФС. Безусловна, позиция РПЛ очень важна, сегодня её обсуждали. Ещё на прошлом собрании это обсуждали: по мораторию на вылет десять клубов проголосовали за, пять — против, один воздержался. После этого вопрос рассмотрел РФС. Была сформирована рабочая комиссия, рассматривается пять вариантов. 24 числа будет Исполком РФС, на котором будет принято окончательное решение по любым изменениям.