В США футбольный матч перерос в драку

В ночь на 19 мая в матче Западной конференции американской лиги МЛС «Спортинг» Канзас – «Колорадо» (2:1) произошёл резонансный эпизод, по итогам которого футболистам были показано сразу три красные карточки.

В концовке матча игрок «Спортинга» умышленно грубо сфолил на сопернике. Один из футболистов «Колорадо» продемонстрировал максимальную степень возмущения произошедшим, разбежавшись и сильно толкнув оппонента в спину. В это время ещё один футболист «Спортинга» в грубой форме пытался поднять соперника, на котором изначально и было зафиксировано нарушение правил. Все упомянутые фигуранты инцидента были удалены с поля.