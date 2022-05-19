"Лига ставок" собирается разорвать спонсорский контакт с РПЛ

"Это решение обусловлено в первую очередь критическими изменениями, которые сегодня происходят в мире и влияют в том числе на экономику спорта. Конечно, мы берем по внимание совокупность всех негативных факторов и обстоятельств, имеющих решающее значение для эффективной реализации контракта. Отстранение российских футбольных клубов от участия в еврокубках в следующем сезоне, отъезд иностранных тренеров и игроков, как следствие - уменьшение качества спортивного соревнования и снижение интереса из-за отсутствия официальных международных матчей с участием клубов РПЛ", - заявили в компании.