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1 час назад

В "Лиге ставок" заявили, что собираются разорвать спонсорский контакт с РПЛ

ТАССиещё 7

Букмекерская компания "Лига ставок" решила разорвать контракт с Российской премьер-лигой из-за нестабильной обстановки в мире, которая влияет на экономическую составляющую в спортивной отрасли. Об этом ТАСС заявили в четверг в пресс-службе компании.

"Лига ставок" собирается разорвать спонсорский контакт с РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

РПЛ и "Лига ставок" договорились о спонсорском контракте в феврале. Действие соглашения должно было начаться с сезона-2022/23.

"Это решение обусловлено в первую очередь критическими изменениями, которые сегодня происходят в мире и влияют в том числе на экономику спорта. Конечно, мы берем по внимание совокупность всех негативных факторов и обстоятельств, имеющих решающее значение для эффективной реализации контракта. Отстранение российских футбольных клубов от участия в еврокубках в следующем сезоне, отъезд иностранных тренеров и игроков, как следствие - уменьшение качества спортивного соревнования и снижение интереса из-за отсутствия официальных международных матчей с участием клубов РПЛ", - заявили в компании.

Также в "Лиге ставок" отметили, что анализ показывает уменьшение спроса на букмекерские услуги и снижение платежеспособной аудитории. Но несмотря на все факторы, компания готова сотрудничать с РПЛ в начале предстоящего сезона, чтобы "предоставить РПЛ возможность поиска нового генерального партнера в более комфортном режиме".

Футбол,Букмекерская контора "Лига Ставок",
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