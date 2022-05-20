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1 час назад

Кавазашвили: Дзюбе нужно ехать в Китай

Евро-футбол.Ру

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал будущее российского нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Кавазашвили дал совет Дзюбе
Фото: ТАССТАСС

«На мой взгляд, сейчас оптимальный вариант для Дзюбы — отправиться в Китай», — заявил Кавазашвили «Спорт-Экспрессу».

По мнению экс-футболиста, если интерес из Китая к российскому форварду сохранился, то обязательно нужно ехать. Там платят хорошие деньги, а чемпионат намного легче. В России Дзюбу оберегают, в Сербии с ним никто церемониться не будет.

Напомним, по информации различных источников Дзюбой интересуются сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче».

Футбол,Анзор Кавазашвили,
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