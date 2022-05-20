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1 час назад

"Зенит" в качестве замены Дзюбе рассматривает нападающего "Уфы" Агаларова

Газета.Ru

Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении нападающего "Уфы" Гамида Агаларова. Об этом сообщает "Рейтинг букмекеров".

"Зенит" нашел возможную замену Дзюбе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Переговоры с игроком могут начаться после завершения сезона.

Напомним, также появилась информация об интересе "Зенита" к молодому нападающему московского "Динамо" Константину Тюкавину. Позже в клубе назвали эту информацию "агентскими играми". Тюкавин является воспитанником бело-голубых и в прошлом году переподписал контракт с клубом до июня 2024 года.

В свою очередь, Агаларов не против сменить команду, о чем неоднократно заявлял его отец. За тур до финиша Российской премьер-лиги (РПЛ) "Уфа" располагается на предпоследнем месте. Если в субботу подопечные Алексея Стукалова не смогут одержать победу над казанским "Рубином", они вылетят в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) напрямую.

Существует вероятность, что клубы РПЛ примут мораторий на вылет и сохранят всех участников этого сезона в высшем дивизионе. Агаларов с 19 забитыми мячами возглавляет список лучших бомбардиров текущего сезона в РПЛ. У ближайшего преследователя - Дмитрия Полоза - 14 мячей.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется полузащитником "Зенита" Магомедом Оздоевым.

Футбол,Константин Тюкавин,Гамид Агаларов,Дмитрий Полоза,Динамо,Зенит,
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