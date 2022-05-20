Аршавин: воспитанник "Зенита" перестал играть за "Шальке" не по спортивному принципу

«Хотели, чтобы он сыграл больше. В целом он доволен тем, что побывал там, поварился за границей — в других условиях и во взрослой команде. С уходом спонсора он еще несколько раз по инерции попал в заявку, а затем, так понимаю, не по спортивному принципу вообще перестал это делать.



Все равно благодарны руководству «Шальке». На бытовом уровне у нас с ними нормальный контакт. Думаю, что Ярик получил неоценимый опыт, который пригодится ему в будущем.



Если бы не произошло это событие, то все было бы по спортивному принципу. В плане человеческом, по самоотдаче — все отзывы из Германии по нему положительные», — цитирует Аршавина «Чемпионат.com».