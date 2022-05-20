Аршавин: воспитанник "Зенита" перестал играть за "Шальке" не по спортивному принципу

Бывший игрок «Зенита», с января этого года занимающий пост заместителя генерального директора по спортивному развитию петербургского клуба Андрей Аршавин, рассказал о выступлении 19-летнего российского полузащитника сине-бело-голубых Ярослава Михайлова за немецкий «Шальке-04».
В составе немецкого клуба хавбек выступал на правах аренды.
«Хотели, чтобы он сыграл больше. В целом он доволен тем, что побывал там, поварился за границей — в других условиях и во взрослой команде. С уходом спонсора он еще несколько раз по инерции попал в заявку, а затем, так понимаю, не по спортивному принципу вообще перестал это делать.
Все равно благодарны руководству «Шальке». На бытовом уровне у нас с ними нормальный контакт. Думаю, что Ярик получил неоценимый опыт, который пригодится ему в будущем.
Если бы не произошло это событие, то все было бы по спортивному принципу. В плане человеческом, по самоотдаче — все отзывы из Германии по нему положительные», — цитирует Аршавина «Чемпионат.com».
Михайлов перешел в «Шальке» летом 2021 года. В составе клуба из Гельзенкирхена он провел восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В этом сезоне «Шальке» выиграл вторую бундеслигу и поднялся в элитный дивизион. До марта этого года у «Зенита» и «Шальке» был один спонсор — «Газпром».
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