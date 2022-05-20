Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+24° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
1 час назад

Марко Розе уволен из "Боруссии" Дортмунд

Soccer Newsиещё 1

Дортмундская "Боруссия" официально объявила об увольнении с поста главного тренера Марко Розе, которого назначили перед началом этого сезона.

"Боруссия" Дортмунд уволила тренера
Фото: Soccer NewsSoccer News

В заявлении немецкого клуба сказано, что это решение было принято на собрании, в котором помимо Розе, приняли участие Ханс-Йоахим Ватцке (председатель правления), Михаэль Цорк (спортивный директор), Себастьян Кель (руководитель отдела трансферов) и Маттиас Заммер (внешний консультант).

"Этот день непростой для всех нас, потому что взаимная признательность друг другу была, есть и остается огромной. После сезона, который был неудовлетворительным по разным причинам, мы должны были понять, что мы не получили максимум от наших возможностей во многих областях", - сказал Ханс-Йоахим Ватцке.

"Несмотря на сложный сезон со многими неопределенностями, я был убежден в нашем пути. Во время нашей беседы у меня сложилось впечатление, что стопроцентной убежденности всех виновных больше нет. В конце концов, мы решили вместе прекратить сотрудничество", - сказал Розе.

Футбол,Себастьян Кель,Маттиас Заммер,Михаэль Цорк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители