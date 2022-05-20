"Боруссия" Дортмунд уволила тренера

"Этот день непростой для всех нас, потому что взаимная признательность друг другу была, есть и остается огромной. После сезона, который был неудовлетворительным по разным причинам, мы должны были понять, что мы не получили максимум от наших возможностей во многих областях", - сказал Ханс-Йоахим Ватцке.