УЕФА заберет у Казани матч за Суперкубок

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен перенести из Казани матч за Суперкубок Европы 2023 года. Об этом сообщает ESPN.

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Руководcтво УЕФА раccматривает альтернативные меcта проведения Cуперкубка. При этом Казань по-прежнему планирует принять матч, получив право на его проведение в 2020 году.

Напомним, что 2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/2023. Также была отклонена заявка Роccии на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. В организации сочли ее неприемлемой.

В конце февраля Санкт-Петербург лишился права на проведение финала Лиги чемпионов-2022.

«Ак Барс Арена» должна была стать первым российским стадионом, на котором состоится Суперкубок УЕФА.