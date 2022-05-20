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1 час назад

ESPN: УЕФА перенесет из Казани матч за Суперкубок

Газета.Ruиещё 2

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен перенести из Казани матч за Суперкубок Европы 2023 года. Об этом сообщает ESPN.

УЕФА заберет у Казани матч за Суперкубок
Фото: Газета.руГазета.ру

Руководcтво УЕФА раccматривает альтернативные меcта проведения Cуперкубка. При этом Казань по-прежнему планирует принять матч, получив право на его проведение в 2020 году.

Напомним, что 2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/2023. Также была отклонена заявка Роccии на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. В организации сочли ее неприемлемой.

В конце февраля Санкт-Петербург лишился права на проведение финала Лиги чемпионов-2022.

«Ак Барс Арена» должна была стать первым российским стадионом, на котором состоится Суперкубок УЕФА.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) объявила о переносе чемпионата мира по плаванию на короткой воде из Казани в Мельбурн.

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