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1 час назад

Ганчаренко назвал Дзагоева легендой ЦСКА

Матч ТВ

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева из армейского клуба по обоюдному согласию сторон.

Ганчаренко оценил вклад Дзагоева в ЦСКА
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— С большим сожалением услышал новость, что Алан покидает ЦСКА, потому что Дзага — это легендарный футболист для команды, как и Фернандес. Когда Алан находится на поле, у него очень большой уровень КПД. Он хорошо видит поле, понимает игру, направляет атаки и умеет руководить партнерами. К сожалению, большое количество травм, которые его преследуют, не позволяет приносить столько пользы команде, как он мог бы.

Мне было приятно работать с ним. Он любит тренироваться, дает хороший импульс команде и положительно влияет на нее в целом. Жаль, что он уходит. Желаю, чтобы он продолжил свою карьеру и где-то еще поиграл на хорошем уровне, — сказал Ганчаренко
Sport24.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года. Всего за «красно-синих» он провел 397 матчей и забил 77 голов.

Футбол,Виктор Ганчаренко,Алан Дзагоев,
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