Ганчаренко оценил вклад Дзагоева в ЦСКА

— С большим сожалением услышал новость, что Алан покидает ЦСКА, потому что Дзага — это легендарный футболист для команды, как и Фернандес. Когда Алан находится на поле, у него очень большой уровень КПД. Он хорошо видит поле, понимает игру, направляет атаки и умеет руководить партнерами. К сожалению, большое количество травм, которые его преследуют, не позволяет приносить столько пользы команде, как он мог бы.



Мне было приятно работать с ним. Он любит тренироваться, дает хороший импульс команде и положительно влияет на нее в целом. Жаль, что он уходит. Желаю, чтобы он продолжил свою карьеру и где-то еще поиграл на хорошем уровне, — сказал Ганчаренко

Sport24.