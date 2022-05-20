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49 минут назад

Аршавин рассказал о самом памятном голе

Евро-футбол.Ру

Экс-игрок лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» рассказал, какой гол ему запомнился больше всего.

Аршавин рассказал о самом памятном голе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самый красивый гол? Я бы не выделял какой-то гол именно по красоте, потому что их было достаточно. Гол, который запомнился, это гол, который я забил в матче за Суперкубок. Обокрал Левенца и отправил в отпуск», — заявил Аршавин в рамках проекта «Наша Смена».

По словам бывшего игрока, еще ему запомнился гол, забитый в ворота «Барселоны». Этот мяч особенный из-за того, что Аршавин является поклонником каталонской команды.

На данный момент Андрей Аршавин занимает должность заместителя гендиректора «Зенита» по спортивному развитию.

Футбол,Андрей Аршавин,Зенит,
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