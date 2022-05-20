Аршавин рассказал о самом памятном голе

«Самый красивый гол? Я бы не выделял какой-то гол именно по красоте, потому что их было достаточно. Гол, который запомнился, это гол, который я забил в матче за Суперкубок. Обокрал Левенца и отправил в отпуск», — заявил Аршавин в рамках проекта «Наша Смена».