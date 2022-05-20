"Спартак" выступил против расширения РПЛ до 18 команд

«Считаем нужным прояснить свою позицию. Мнение «Спартака» остается неизменным – мы категорически против этого экономически необоснованного шага. Лично для нас это не даст ничего, кроме двух домашних матчей с низким интересом и двух затратных выездов», – сказал Мележиков.