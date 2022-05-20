"Спартак" выступил против расширения РПЛ до 18 команд

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что московский клуб остается против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает пресс-служба красно-белых.
«Считаем нужным прояснить свою позицию. Мнение «Спартака» остается неизменным – мы категорически против этого экономически необоснованного шага. Лично для нас это не даст ничего, кроме двух домашних матчей с низким интересом и двух затратных выездов», – сказал Мележиков.
14 мая глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил журналистам, что на исполкоме организации 24 мая будет рассмотрен формат проведения соревнований в следующем сезоне.
В чемпионате России красно-белые идут на 10-м месте, имея равное количество очков с «Ростовом» Валерия Карпина. В заключительном туре «Спартак» сыграет с подмосковными «Химками», которые еще не решили вопросы по поводу сохранения прописки в высшем дивизионе.
Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился мнением о возможном расширении РПЛ.