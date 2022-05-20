Холанд подарил каждому игроку «Боруссии» часы Rolex

Норвежский форвард Эрлинг Холанд перед своим переходом в «Манчестер Сити» подарил всем игрокам и персоналу дортмундской «Боруссии» часы Rolex. Всего на презенты 21-летний нападающий потратил около 500 тысяч евро. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на Bild.

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Отмечается, что Холанд подарил всем 33 футболистам «Боруссии» часы Rolex Submariner с персональной гравировкой. Одно такое изделие обошлось форварду в около 13-15 тысяч евро. Персоналу — физиотерапевтам, поварам, врачам и супервайзерам клуба — он подарил часы Omega Speedmaster Professional, стоимостью около 5-7 тысяч евро.