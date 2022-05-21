Мадридский «Реал» повторил свой антирекорд

В результате «Реал» не сумел забить в домашнем матче чемпионата в пятый раз в ходе сезона (в котором 19 домашних матчей), и это является повторением клубного антирекорда. По пять раз «Реал» не забивал дома еще дважды - в сезоне 1984/1985 (тогда чемпионом стала «Барселона») и в сезоне 1993/1994 (и снова чемпионом стала «Барселона»).