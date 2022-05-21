Губерниев озвучил аргумент в пользу продажи пива на стадионах

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможной продаже пива на стадионах Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Давно пора пиво продавать. Пиво это футбольный напиток. Хочешь — пей, хочешь — не пей. Был чемпионат мира по футболу, там продавали пиво. Разве были балаганы на матчах? А балаганы на улице бывают и без продажи пива. Поэтому я за продажу, пускай продают. Тем более в наше непростое время. Я так понимаю, что у них сейчас будет все разрешено. Посмотрим, к чему это приведет. Я думаю, что ни к чему", — цитирует телеведущего "СЭ".
11 мая правительство Москвы в качестве эксперимента дало разрешение при оказании услуг общественного питания в концертных залах, музеях и спортивных сооружениях на продажу алкогольной продукции крепостью до 16,5% до 31 декабря этого года.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года. Вчера, 20 мая, "СЭ" сообщал, что московское "Динамо" будет продавать пиво на матче с "Сочи" в 30 туре РПЛ. Позже в столичном клубе опровергли эту информацию.
Ранее полузащитник "Ростова" и сборной России Данил Глебов прокомментировал введение пива на стадионах.