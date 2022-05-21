Губерниев озвучил аргумент в пользу продажи пива на стадионах

"Давно пора пиво продавать. Пиво это футбольный напиток. Хочешь — пей, хочешь — не пей. Был чемпионат мира по футболу, там продавали пиво. Разве были балаганы на матчах? А балаганы на улице бывают и без продажи пива. Поэтому я за продажу, пускай продают. Тем более в наше непростое время. Я так понимаю, что у них сейчас будет все разрешено. Посмотрим, к чему это приведет. Я думаю, что ни к чему", — цитирует телеведущего "СЭ".