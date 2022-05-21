Казанцев ждет битва за выживание

Джеррард может помочь «Ливерпулю», а Слуцкий - с треском вылететь

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21-22 мая - последний большой клубный футбольный уик-энд в сезоне-2021/2022. И интриг множество! В Англии и Италии определятся чемпионы, а в РПЛ - обладатель серебряных медалей. Бонус - встреча «Рубина» и «Уфы», проигравший - вылетает! Все матчи последних туров чемпионатов вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 10 000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

РПЛ: Шварц может потерять серебро, а Слуцкий - элиту

В РПЛ на последний тур сразу несколько интриг. «Динамо» и «Сочи» в очном противостоянии определят обладателя серебряных медалей. Пока бело-голубые впереди по дополнительным показателям. Так что их устроит и ничья, а «Сочи» же нужна победа.

Бело-голубые вышли в финал Кубка России и на этом, в общем-то, хорошие новости за последний месяц заканчиваются. Поражения от «Крыльев Советов», «Урала» и ЦСКА, ничья с «Локомотивом» - и вот уже вместо борьбы за чемпионство нужно оборонять вторую позицию. Сандро Шварц немного потерял нити управления командой, кажется, что бензин кончился и команда накатывает на финиш по инерции. «Сочи» же уже обеспечил себе бронзу - лучший показатель в истории. Но можно побороться и за серебро. У команды Владимира Федотова чуть меньше ресурс, зато выстроена игра и никакого давления на команду.

Эти команды играют бескомпромиссно: ни одной ничьи в последних пяти матчах. Поставить на то, что и в этот раз ничьи не будет, можно за 1.31.

В Казани «Рубин» и «Уфа» определят, кому сразу отправляться в ФНЛ, а кому отстаивать прописку в стыковых матчах. Казанцы впереди на 2 очка, их устроит ничья, уфимцам нужна только победа.

«Рубин» по весне совсем развалился. Команда проигрывает всем подряд, показывает ужасный футбол, а Леонид Слуцкий выглядит растерянным. Однако в клубе верят в тренера, об отставке речи не идет. Казанцы сделали вход на матч бесплатным и ждут аншлага.

Ресурсы «Уфы» с казанскими несравнимы, зато у клуба из Башкирии есть какая-никакая, но поставленная игра. При этом финансы у «Уфы» поют романсы, Шамиль Газизов даже говорил, что если клуб покинет РПЛ, то прекратит существование. В прошлом туре уфимцы отправили в ФНЛ «Арсенал», теперь попробуют опустить дивизионом ниже «Рубин».

И все-таки «Рубин» должен собраться на последнюю встречу. Болельщики, как бы ни критиковали клуб, будут поддерживать, гнать команду вперед, да и у игроков должно проснуться самолюбие. Плюс ко всему «Уфе» непривычно играть первым номером. Букмекер Winline предлагает коэффициент 1.59 на то, что казанцы не проиграют.

АПЛ: Джеррард может подарить чемпионство родному клубу

В АПЛ развязка чемпионской гонки наступит в последнем туре. «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на 1 очко. Таким образом, команде Пепа Гвардиолы, чтобы гарантировать чемпионство, нужно обыграть «Астон Виллу». Пикантность ситуации в том, что клуб из Бирмингема тренирует легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

Сможет ли он помочь родной команде? Откровенно говоря, верится с трудом. Отобрать у «Ман Сити» очки на выезде на заказ будет очень сложно. Да и с топ-клубами бирмингемцы в этом сезоне играют нездорово, была лишь одна победа над «МЮ». К тому же прямо сейчас команда Джеррарда на серии из 3 матчей без побед. Впрочем, «Ливерпуль» в этой игре обрадовался бы и ничейному исходу. Поставить на победу «горожан», для которых это главный матч сезона, можно за 1.17, а на то, что «Астон Вилла» не проиграет, дают коэффициент 5.06. Ну а на чемпионство подопечных Гвардиолы букмекер Winline предлагает коэффициент 1.14.

Но даже если Джеррард и его команда смогут совершить чудо, «Ливерпулю» в свою очередь нужно побеждать «Вулверхэмптон». С одной стороны, «волкам» уже ничего не нужно, они не попадают в еврокубки, но и вылет им не грозит. С другой, у команды Клоппа впереди финал Лиги чемпионов. Нужно избежать лишней усталости и травм. Как все это совместить - решать Юргену Клоппу, но букмекеры не сомневаются: свою часть задачи мерсисайдцы выполнят. Заключить пари на их победу в Winline предлагается за 1.17. Чемпионство команды Клоппа аналитики оценивают коэффициентом 5.50.

Cерия А: победит клуб из Милана

В Серии А всё тоже решится в последнем туре: «Милан» опережает земляков из «Интера» на 2 очка. Таким образом, все в руках «россонери», нужно обыграть «Сассуоло» на выезде. Отметим, что ничьей не хватит при победе «Интера» над «Сампдорией». В Италии считают забитые голы, а их у «Интера» больше сразу на 15.

«Милан» заслужил чемпионство. На финише у команды Стефано Пиоли был куда более сложный календарь, чем у соперников, но «россонери» смогли пройти эти испытания очень уверенно. Но концентрация должна быть до последнего тура: одна осечка все может разрушить. Даже несмотря на то что «Сассуоло» уже ничего не нужно в этом сезоне. Поставить на победу «Милана» можно за 1.47, а на то, что «Сассуоло» поставит ножку лидеру, можно сделать ставку с коэффициентом 2.69. Шансы подопечных Пиоли выиграть чемпионство эксперты оценили котировкой 1.10.

Что до «Интера», то наверняка команда Симоне Индзаги обыграет «Сампдорию». Генуэзцы в прошлом туре обеспечили себе прописку в элите, так что никаких турнирных задач перед ними уже нет. Ну а «нерадзурри» даже если не дождутся осечки земляков, постараются хотя бы порадовать болельщиков. Упущенного скудетто будет очень жаль, но 2 трофея команда Индзаги взяла. И это при том, что прошлым летом казалось: «Интер» развалится после ухода Антонио Конте и Ромелу Лукаку. Ставки на победу хозяев поля Winline принимает за 1.13. Поставить на чемпионство «Интера» можно с коэффициентом 7.60.