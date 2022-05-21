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1 час назад

Самедов назвал команду, которая выиграет серебряные медали РПЛ

Евро-футбол.Ру

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов в разговоре с журналистами назвал команду, которая займёт второе место по итогам этого сезона.

Самедов назвал команду, которая выиграет серебряные медали РПЛ
Фото: ТАССТАСС

Самедов сказал «Чемпионату», что будет в режиме онлайн следить за всеми матчами последнего тура РПЛ. Экс-футболист отметил, что в поединке между «Динамо» и «Сочи» будет много борьбы, но в итоге команды, скорее всего, сыграют вничью, которая вполне устроит подопечных Сандро Шварца.

Напомним, что в случае ничьи вторая строчка достанется «сине-белым». «Сочи» для того, чтобы выиграть серебряные медали, нужно обязательно побеждать. Матч состоится сегодня в 17.00 по московскому времени.

Футбол,Сандро Шварц,Александр Самедов,Динамо,Спартак,
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