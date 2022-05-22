«ПСЖ» уволит Почеттино в ближайшие часы

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино и спортивный директор клуба Леонардо будут уволены в ближайшие часы. Об этом сообщил журналист Николо Скира в своём «твиттер-аккаунте».

Также парижский клуб будет вынужден заплатить Почеттино € 15 млн неустойки, если захочет разорвать с ним контракт в конце нынешнего сезона.

Под руководством Почеттино «ПСЖ» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. В 82 матчах «ПСЖ» одержал 54 победы, 13 раз сыграл вничью и 15 раз проиграл. Разница голов: 188:89. В этих встречах было набрано 175 очков (2,13 в среднем за матч). Напомним, ранее сообщалось, что Почеттино может возглавить английский «Манчестер Юнайтед», но команда остановилась на кандидатуре Эрика тен Хага.