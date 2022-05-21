В «Спартаке» прокомментировали информацию об уходе Федуна и Салиховой от управления клубом

«Об этом часто говорят на протяжении всего сезона. Мне кажется, люди, которые это форсят, выдают желаемое за действительное. И близко такого нет. Хотели бы отойти, отошли бы давно», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.