Новый контракт Мбаппе назвали оскорблением футбола

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в своем Twitter эмоционально раскритиковал «Пари Сен-Жермен» и президента клуба Аль-Хелайфи за попытку оставить Килиана Мбаппе в своей команде.
«То, что собирается сделать «ПСЖ», у которого убытки в размере 700 млн евро за последние годы и фонд зарплат превышает 600 млн евро, является оскорблением для футбола. Аль-Хелайфи так же опасен, как Суперлига Европы», — написал Тебас.
Вчера «Пари Сен-Жермен» подписал новое соглашение с 23-летним французом, оно рассчитано до лета 2025 года.
20 мая стало известно, что руководство «ПСЖ» предложило форварду национальной сборной Франции зарплату €100 млн в год после уплаты налогов и подписной бонус €300 млн, а также возможность распоряжаться частью имиджевых прав.
В нынешним сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 32 матчах, в которых ему удалось забить 24 мячей и отдать 15 результативных передач. Его команда лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на 14 очков. В 2018 году Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции.