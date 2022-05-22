Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+23° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
2 часа назад

Президент Ла Лиги Тебас назвал новый контракт Мбаппе с "ПСЖ" оскорблением футбола

Газета.Ruиещё 4

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в своем Twitter эмоционально раскритиковал «Пари Сен-Жермен» и президента клуба Аль-Хелайфи за попытку оставить Килиана Мбаппе в своей команде.

Новый контракт Мбаппе назвали оскорблением футбола
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«То, что собирается сделать «ПСЖ», у которого убытки в размере 700 млн евро за последние годы и фонд зарплат превышает 600 млн евро, является оскорблением для футбола. Аль-Хелайфи так же опасен, как Суперлига Европы», — написал Тебас.

Вчера «Пари Сен-Жермен» подписал новое соглашение с 23-летним французом, оно рассчитано до лета 2025 года.

20 мая стало известно, что руководство «ПСЖ» предложило форварду национальной сборной Франции зарплату €100 млн в год после уплаты налогов и подписной бонус €300 млн, а также возможность распоряжаться частью имиджевых прав.

В нынешним сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 32 матчах, в которых ему удалось забить 24 мячей и отдать 15 результативных передач. Его команда лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на 14 очков. В 2018 году Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Футбол,Хавьер Тебас,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители