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17 минут назад

Слуцкий прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ

Lenta.ru

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова привел «Чемпионат.com».

Слуцкий прокомментировал вылет «Рубина» из РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

51-летний специалист поблагодарил фанатов казанского клуба за поддержку во время матча против «Уфы». По мнению Слуцкого, это позволило команде рассчитывать на перелом хода встречи.

«Рубин» уступил «Уфе» в матче заключительного тура РПЛ со счетом 1:2. У казанцев был шанс избежать поражения в дополнительное время, однако Виталий Лисакович не сумел реализовать пенальти.

Из-за поражения «Рубин» опустился на 15-ю строчку турнирной таблицы. Казанцы вылетели из РПЛ после 19 сезонов выступлений в элите российского футбола.

Футбол,Виталий Лисакович,
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