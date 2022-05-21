Черышев объявил об уходе из «Валенсии»

Я пытался оставить всего себя на поле, иногда успешно, иногда менее успешно. Всегда старался быть честным в своей работе и помогал товарищам по команде, чем мог. Сегодня я прощаюсь с вами, а моё сердце полно благодарности за то, что позволили мне стать частью этой истории! Я навсегда останусь фанатом «Валенсии», — написал Черышев в своих соцсетях.