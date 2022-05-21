Полузащитник сборной России Денис Черышев объявил об уходе из «Валенсии».
«96 матчей в чемпионате, 122 матча во всех турнирах, замечательные 4 года я защищал цвета „Валенсии“, что было бы невозможно без каждого из членов этой великой семьи.
Я хотел поблагодарить своих товарищей по команде, технический и медицинский персонал, всех работников этого великого клуба. И, прежде всего, хотел бы сказать спасибо болельщикам! Вы всегда были с командой, даже в самые трудные моменты.
Я пытался оставить всего себя на поле, иногда успешно, иногда менее успешно. Всегда старался быть честным в своей работе и помогал товарищам по команде, чем мог. Сегодня я прощаюсь с вами, а моё сердце полно благодарности за то, что позволили мне стать частью этой истории! Я навсегда останусь фанатом «Валенсии», — написал Черышев в своих соцсетях.