Стало известно, куда может перейти Дзюба

"Думаю, это вполне реально. Все зависит от него. Он системообразующий игрок, который может наладить атмосферу в команде. Здесь нужно учитывать заработную плату и его желания. Тестировать его не нужно, он уже всем все доказал в российском футболе. Важно еще, как он вольется в команду. Есть нюансы, потому что в "Торпедо" сложившийся коллектив. Нужна химия", – приводит слова Бородюка "Матч ТВ".