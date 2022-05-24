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52 минуты назад

Журналист Орлов поддержал возможный переход Дзюбы в MLS

Газета.Ruиещё 6

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что Артем Дзюба может перейди в один из клубов MLS, передает "Спорт Экспресс".

Журналист Орлов поддержал возможный переход Дзюбы в MLS
Фото: ТАССТАСС

"Дзюбе нужен вызов. Такой у него характер. Мне кажется, клуб MLS — это как раз сильная история для него. Он бы опять оказался в центре внимания. Для Дзюбы это очень важно", - сказал Орлов.

В этом сезоне на счету Дзюбы 11 голов в 27 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач. В сезоне-2021/22 он вместе с "Зенитом" завоевал свое четвертое чемпионство. Футболисты "Зенита" по итогам сезона стали чемпионами России. Дзюба не стал продлевать контракт, который истекает 30 июня.

Ранее игрок петербуржского "Зенита" Данил Круговой поделился мнением о форварде Артеме Дзюбе, который на днях объявил об уходе из команды.

Футбол,Артем Дзюба,Данил Круговой,Геннадий Орлов,Зенит,
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