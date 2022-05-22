Дзюбе предложили уехать в США

Спортивный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что нападающий Артём Дзюба может продолжить карьеру в Главной лиге футбола в США (MLS), сообщает «Спорт-Экспресс». Сегодня, 22 мая, футболист объявил об уходе из «Зенита» .

Я слышал, что у Дзюбы есть хорошее предложение от клуба MLS. Из Штатов. Чем чёрт не шутит? Посмотрим, — заявил Орлов.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 года. В составе «Зенита» Дзюба стал четырёхкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В нынешнем сезоне форвард провёл за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.