В РПЛ ответили на вопрос о возможном расширении из-за вылета казанского клуба

Исполнительный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Чебан в интервью изданию «Спорт-экспресс» рассказал о возможном расширении организации. Поводом для этого может стать вылет казанского футбольного клуба «Рубин» по итогам сезона.

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«Все вопросы уже были заданы. Возможное расширение из-за вылета «Рубина»? Этот вопрос решается, но я не понимаю, на какой стадии. Как-то должен решиться», - уточнил Сергей Чебан.

Издание напомнило, что вчера, 21 мая, «Рубин» проиграл «Уфе» со счетом 1:2 в матче последнего тура лиги. Вследствие этого поражения казанцы оказались на 15-м месте и завершили текущий сезон в зоне вылета в в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

ФК «Рубин» играет в элитном дивизионе с 2003 года. В 2008 и 2009 года казанцы побеждали на чемпионатах страны, напоминают «Ведомости».