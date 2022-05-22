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56 минут назад

Болельщики "Манчестер Сити" травмировали вратаря "Астон Виллы"

Российская Газета

Болельщики "Манчестер Сити" во время празднования победы в чемпионате Англии нанесли травму голкиперу "Астон Виллы" Робину Ульсену.

Болельщики "Манчестер Сити" травмировали вратаря и сломали ворота
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошел после окончания матча заключительного тура чемпионата Англии, в котором "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" со счетом 3:2 и стал чемпионом.

Сразу после финального свистка на поле выскочили болельщики. Празднуя успех, они сломали ворота и более 30 минут их не могли успокоить. В результате празднования травму получил вратарь соперника Робин Ульсен.

Как заявил главный тренер клуба Стивен Джеррард, на игрока напали, в результате чего он получил повреждение. "Астон Вилла" выразила свое недовольство произошедшим.

В тоже время "Манчестер Сити" начал расследование инцидента. Как сообщается, виновный будет найден и наказан.

Футбол,Стивен Джеррард,
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