Болельщики "Манчестер Сити" травмировали вратаря и сломали ворота

Болельщики "Манчестер Сити" во время празднования победы в чемпионате Англии нанесли травму голкиперу "Астон Виллы" Робину Ульсену.

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Инцидент произошел после окончания матча заключительного тура чемпионата Англии, в котором "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" со счетом 3:2 и стал чемпионом.

Сразу после финального свистка на поле выскочили болельщики. Празднуя успех, они сломали ворота и более 30 минут их не могли успокоить. В результате празднования травму получил вратарь соперника Робин Ульсен.

Как заявил главный тренер клуба Стивен Джеррард, на игрока напали, в результате чего он получил повреждение. "Астон Вилла" выразила свое недовольство произошедшим.