У тренера «Милана» украли золотую медаль чемпионата Италии

Тренер футбольного клуба «Милан» Стефано Пиоли лишился золотой медали чемпионата Италии. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Фото: Reuters Reuters

Инцидент произошел во время празднования чемпионства команды на поле.

«У меня украли золотую медаль, кто-то стянул ее с моей шеи. Буду благодарен, если мое обращение окажет влияние. Это единственная такая медаль у меня», — рассказал Пиоли.

В пресс-службе турнира отреагировали на случившееся.

«Мистер Пиоли, завтра мы снова дадим вам медаль», — говорится в их заявлении в Twitter.

«Милан» стал победителем Серии А впервые с сезона-2010/2011. Это чемпионство стало 19-м в истории команды.