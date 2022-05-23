Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+18° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

У тренера «Милана» украли золотую медаль чемпионата Италии

Lenta.ruиещё 3

Тренер футбольного клуба «Милан» Стефано Пиоли лишился золотой медали чемпионата Италии. Об этом сообщает газета La Repubblica.

У тренера «Милана» украли золотую медаль чемпионата Италии
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошел во время празднования чемпионства команды на поле.

«У меня украли золотую медаль, кто-то стянул ее с моей шеи. Буду благодарен, если мое обращение окажет влияние. Это единственная такая медаль у меня», — рассказал Пиоли.

В пресс-службе турнира отреагировали на случившееся.

«Мистер Пиоли, завтра мы снова дадим вам медаль», — говорится в их заявлении в Twitter.

«Милан» стал победителем Серии А впервые с сезона-2010/2011. Это чемпионство стало 19-м в истории команды.

В марте французский футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба лишился золотой медали за победу на чемпионате мира-2018. Награду, а также ювелирные украшения матери спортсмена были украдены из его дома.

Футбол,Стефано Пиоли,Поль Погба,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители