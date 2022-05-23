«Спартак-2» прекратил существование

Отмечается, что дальнейшее сотрудничество с тренерами, персоналом и игроками, имеющими действующие контракты с клубом, будет обсуждаться в индивидуальном порядке.

— В изменившихся реалиях, с учетом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным. Клуб сосредоточится на поддержке работы Академии и молодежной команды.

Благодарим всех причастных к работе «Спартака-2» на протяжении девяти лет. В том числе тренерский штаб Евгения Александровича Бушманова, под руководством которого команда делала первые шаги в 2013-м, праздновала выход из второго дивизиона в ФНЛ в 2015-м, а финишировавший сезон эффектно завершила тремя победами кряду, — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».