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47 минут назад

«Спартак-2» прекратил существование

Sports.ruиещё 8

Руководство ФК «Спартак» приняло решение закрыть вторую команду, сообщается на официальном сайте «красно-белых».

«Спартак-2» прекратил существование
Фото: ФК «Спартак»ФК «Спартак»

Отмечается, что дальнейшее сотрудничество с тренерами, персоналом и игроками, имеющими действующие контракты с клубом, будет обсуждаться в индивидуальном порядке.

— В изменившихся реалиях, с учетом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным. Клуб сосредоточится на поддержке работы Академии и молодежной команды.

Благодарим всех причастных к работе «Спартака-2» на протяжении девяти лет. В том числе тренерский штаб Евгения Александровича Бушманова, под руководством которого команда делала первые шаги в 2013-м, праздновала выход из второго дивизиона в ФНЛ в 2015-м, а финишировавший сезон эффектно завершила тремя победами кряду, — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

«Спартак-2» был создан в 2013 году. В этом сезоне Олимп-Первенства ФНЛ команда финишировала на 7-й строчке.

Футбол,Евгений Бушманов,Спартак,
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