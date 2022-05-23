В "Рубине" захотели продать иностранных футболистов

Руководство футбольного клуба "Рубин" рассчитывают продать иностранных игроков летом. Об этом журналистам в понедельник рассказал гендиректор казанцев Рустем Сайманов.
Ранее футболисты "Рубина" Сеад Хакшабанович, Хван Ин Бом, Сильвие Бегич, Филип Уремович, Андерс Дрейер приостановили свои контракты с казанским клубом. Команду также покинул Хвича Кварацхелия.
"Я пытался убедить легионеров, мы собирали игроков, со всеми разговаривали, что выплаты будут, все будет хорошо, давайте доиграем. Футболисты говорили, что будут доигрывать, а потом собрались и уехали", - сказал Сайманов.
"Те деньги, которые у нас получал Дрейер, были смешными по сравнению с тем, что он получает сейчас. Это были качественные футболисты с маленькими зарплатами. Со всеми игроками мы сейчас на связи, и что-то прогнозировать мы можем после решения УЕФА", - добавил он.
После 30 июня иностранцы по решению Международной федерации футбола должны вернуться в российские клубы, с которыми они имеют действующие соглашения.
"Тогда и будем понимать, что делать, можно сказать, что нас ограбили. Мы такие деньги потеряли, от финансовых обязательств нас никто не освобождал, у нас просто уехали игроки. Надеюсь, нам дадут хотя бы возможность продать игроков", - подчеркнул он.