В "Рубине" захотели продать иностранных футболистов

"Те деньги, которые у нас получал Дрейер, были смешными по сравнению с тем, что он получает сейчас. Это были качественные футболисты с маленькими зарплатами. Со всеми игроками мы сейчас на связи, и что-то прогнозировать мы можем после решения УЕФА", - добавил он.