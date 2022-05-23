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1 час назад

«Милан» готов продлить контракт с 40-летним Ибрагимовичем

Чемпионат.comиещё 1

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может продлить контракт с «россонери». Клуб готов предложить ему соглашение сроком на один год, информирует журналист Николо Скира в «Твиттере».

«Милан» готов продлить контракт с 40-летним Ибрагимовичем
Фото:  САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ» САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Согласно сведениям источника, Ибрагимович ещё не дал ответ на это предложение «Милана». Клуб готов заплатить 40-летнему шведу € 2,5 млн. В случае отказа от продолжения футбольной карьеры Златан может начать работать в компании покойного агента Мино Райолы.

Напомним, «россонери» победили в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. Команда в 19-й раз в истории стала чемпионом Италии. По данному показателю «Милан» сравнялся с «Интером». Больше всего побед у «Ювентуса» — 36. В нынешнем сезоне Серии А Ибрагимович сыграл 23 матча, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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