«Милан» готов продлить контракт с 40-летним Ибрагимовичем

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может продлить контракт с «россонери». Клуб готов предложить ему соглашение сроком на один год, информирует журналист Николо Скира в «Твиттере».

Фото: САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ» САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Согласно сведениям источника, Ибрагимович ещё не дал ответ на это предложение «Милана». Клуб готов заплатить 40-летнему шведу € 2,5 млн. В случае отказа от продолжения футбольной карьеры Златан может начать работать в компании покойного агента Мино Райолы.