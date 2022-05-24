Анчелотти о словах Салаха: "Тоже хотим отомстить"

Карло Анчелотти поделился мыслями перед финалом Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
– Салах говорил, что хочет отомстить «Реалу». Что вы об этом думаете?
– Это может стать мотивацией. Но «Реал» проиграл «Ливерпулю» в Париже (речь о финале Кубка чемпионов-1981, где «Ливерпуль» выиграл со счетом 1:0 – Sports.ru). Так что у нас тоже есть желание отомстить.
– Заслужил ли «Реал» победу в Лиге чемпионов?
– Если мы заслужим победу, то из-за того, что сделаем в финале, а не из-за того, что было раньше. Еще никто не превзошел нас в самоотдаче и мотивации. Думаю, этого недостаточно для победы, но это нужно для нее.
– Входит ли в ваши планы камбэк?
– Надеюсь, нет. Мы бы хотели, чтобы «Ливерпуль» попытался сделать камбэк. Мы очень уважаем этот клуб, они очень хороши. Мы воодушевлены перед финалом против «Ливерпуля», – сказал тренер «Реала».
Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Париже.