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1 час назад

Правительство Великобритании хочет завершить сделку по продаже "Челси" в ближайшие сутки

Газета.Ru

Правительство Великобритании хочет завершить продажу лондонского «Челси» в ближайшие сутки, сообщает «Би-би-си».

Британия хочет завершить сделку по «Челси» в ближайшие сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ситуация осложняется тем, что у Романа Абрамовича, который является нынешним владельцем команды, паспорт Португалии, вследствие чего продажа клуба должна быть одобрена и этой страной. Министры ведут переговоры с коллегами в Европейской комиссии, чтобы предоставить им гарантии, необходимые для одобрения сделки.

Напомним, что 10 марта было объявлено, что Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список, активы предпринимателя в стране заморожены.

Позже руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) отстранило бизнесмена от должности главы футбольного клуба. Сейчас руководство осуществляется попечителями благотворительного фонда «Челси».

Ранее сообщалось о том, что Абрамович и правительство Великобритании уладили разногласия по сделке о продаже «Челси».

Футбол,Роман Абрамович,Еврокомиссия,
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