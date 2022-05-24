Британия хочет завершить сделку по «Челси» в ближайшие сутки

Правительство Великобритании намерено завершить продажу лондонского «Челси» в ближайшие сутки. Об этом сообщает «Би-би-си», передает «Газета.ру».

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Однако сложность заключается в том, что у Романа Абрамовича - нынешнего владельца команды - паспорт Португалии. Так, продажу клуба должна одобрить и эта страна. Министры обсуждают с коллегами в Европейской комиссии предоставление гарантий, которые необходимы для одобрения сделки.

10 марта сообщалось, что Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список. Активы предпринимателя в стране заморозили.

Позднее руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приняло решение отстранить бизнесмена от должности главы футбольного клуба. В настоящее время руководство осуществляется попечителями благотворительного фонда «Челси».