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56 минут назад

Британия решила завершить сделку по продаже «Челси» в ближайшие сутки

Лера Букина

Правительство Великобритании намерено завершить продажу лондонского «Челси» в ближайшие сутки. Об этом сообщает «Би-би-си», передает «Газета.ру».

Британия хочет завершить сделку по «Челси» в ближайшие сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако сложность заключается в том, что у Романа Абрамовича - нынешнего владельца команды - паспорт Португалии. Так, продажу клуба должна одобрить и эта страна. Министры обсуждают с коллегами в Европейской комиссии предоставление гарантий, которые необходимы для одобрения сделки.

10 марта сообщалось, что Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список. Активы предпринимателя в стране заморозили.

Позднее руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) приняло решение отстранить бизнесмена от должности главы футбольного клуба. В настоящее время руководство осуществляется попечителями благотворительного фонда «Челси».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Роман Абрамович и правительство Великобритании согласовали детали продажи лондонского «Челси». Отмечается, что обе стороны пришли к единому мнению согласно продажи клуба.

Футбол,Роман Абрамович,Еврокомиссия,
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