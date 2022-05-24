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1 час назад

Карпин одной фразой оценил решение Польши отказаться от матча против России

Lenta.ruиещё 7

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил решение команды Польши отказаться от матча отборочного раунда к чемпионату мира 2022 года против России. Его слова приводит Sport24.

Карпин одной фразой оценил решение Польши отказаться от матча против России
Фото: ТАССТАСС

Специалист фразой «неспортивный поступок» отреагировал на бойкот поляков. При этом он подчеркнул, что поступил бы так же, так как результат своей команды превыше всего. Карпин отказался сопереживать сборной Польши на ЧМ, заявив, что ему все равно на их результаты.

Cборная Польши автоматически вышла в финал отбора к чемпионату мира-2022 после того, как команда России была дисквалифицирована Международной федерацией футбола (ФИФА). До того, как ФИФА озвучила решение, команды Польши, Чехии и Швеции отказались играть с российскими футболистами из-за сложной политической обстановки.

В результате сборная Польши обыграла шведов в стыках и вышла на мундиаль. В Катаре команда сыграет с Аргентиной, Саудовской Аравией и Мексикой.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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