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39 минут назад

Футболист Уткин вернулся из "Ахмата" в "Краснодар"

ТАССиещё 2

Аренда полузащитника Даниила Уткина в грозненском "Ахмате" завершена, футболист вернулся в расположение "Краснодара". Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил во вторник агент игрока Тимофей Бердышев.

Футболист Уткин вернулся из "Ахмата" в "Краснодар"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У Даниила закончилась сезонная аренда в "Ахмате", он возвращается в "Краснодар". Будут ли грозненцы пытаться оставить Уткина у себя в команде? Я не готов отвечать за этот футбольный клуб, это их дело. Сегодня Даниил Уткин - игрок "Краснодара", - сказал Бердышев.

Уткину 22 года, в сезоне-2021/22 он провел за "Ахмат" 29 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три голевые передачи. Полузащитник является воспитанником "Краснодара", за основную команду он провел 64 матча, забил семь голов и отдал три голевые передачи.

Футбол,Тимофей Бердышев,Даниил Уткин,
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