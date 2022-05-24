Футболист Уткин вернулся из "Ахмата" в "Краснодар"

"У Даниила закончилась сезонная аренда в "Ахмате", он возвращается в "Краснодар". Будут ли грозненцы пытаться оставить Уткина у себя в команде? Я не готов отвечать за этот футбольный клуб, это их дело. Сегодня Даниил Уткин - игрок "Краснодара", - сказал Бердышев.