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1 час назад

Станислав Черчесов рассказал, как проводит отпуск по окончании сезона

Чемпионат.com

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как проводит отпуск по окончании сезона-2021/2022. Напомним, вместе со своей командой российский специалист стал победителем чемпионата и Кубка Венгрии.

Черчесов рассказал, как проводит отпуск
Фото:  САХАРОВА АЛЁНА, «ЧЕМПИОНАТ» САХАРОВА АЛЁНА, «ЧЕМПИОНАТ»

«Я уже был в Осетии несколько дней: из Венгрии полетел домой. Никаких особых рабочих встреч нет, но есть дела, которые накопились, например, родных увидеть. Буквально вчера разговаривал с директором, сегодня у нас опять рабочая встреча. Работа идёт. У нас маленький отпуск, две недели. Только один игрок нашей команды получил вызов в сборную, остальные – без подтверждения. Мы пока не знаем, кто поедет на сбор. У нас 11-12 игроков из национальных команд, возможно, их не будет на первом сборе команды. Есть много рабочих нюансов, которые нужно решить, в том числе по новым футболистам, которые придут. Пять-шесть игроков у нас уже ушли», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

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