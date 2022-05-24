Юран: наши игроки могут покалечиться в Хабаровске

«Перед Новым годом комиссия РФС четко заявила, что искусственный газон на стадионе имени Ленина не соответствует даже первенству ФНЛ, не говоря уже про РПЛ, – цитирует Юрана сайт «Подмосковье сегодня». – Насколько я знаю, к замене газона не приступали. Поле в Хабаровске реально опасное для здоровья футболистов. И СКА там при мне мучился, и гости много травм получали».