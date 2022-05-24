Юран: наши игроки могут покалечиться в Хабаровске

Футболисты «Химок» проведут стыковые матчи с клубом «СКА-Хабаровск», в которых будет разыграна путевка в РПЛ. Главный тренер подмосковного клуба Сергей Юран сделал резкое заявление о плохом качестве поля дальневосточников, он всерьез опасается за здоровье футболистов.
По его словам, газон в Хабаровске был официально признан непригодным еще тогда, когда он возглавлял местную команду в 2020–2022 годах.
«Перед Новым годом комиссия РФС четко заявила, что искусственный газон на стадионе имени Ленина не соответствует даже первенству ФНЛ, не говоря уже про РПЛ, – цитирует Юрана сайт «Подмосковье сегодня». – Насколько я знаю, к замене газона не приступали. Поле в Хабаровске реально опасное для здоровья футболистов. И СКА там при мне мучился, и гости много травм получали».