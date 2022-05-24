«Чемпионат» приглашает юных футболистов на «Дни талантов Championat.com в Чертаново»

Московская футбольная школа «Чертаново» при поддержке популярного спортивного портала «Чемпионат» приглашает на «Дни талантов Championat.com» – масштабный смотр юных игроков, которые живут не в Москве, но хотят тренироваться в столице. С 28 по 30 июня на стадионе «Арена Чертаново» тренеры выберут лучших футболистов, которых зачислят в состав школы и предоставят бесплатное проживание в интернате. К участию приглашаются мальчики и юноши 2008-2015 (включительно) годов рождения.
Программа «Дней талантов Championat.com»:
В последние годы на «Дни талантов» приезжают свыше 300 футболистов разных возрастов со всей России. В 2022 мероприятие впервые пройдёт при поддержке популярного спортивного портала «Чемпионат». Гостей ждёт развлекательная программа от организаторов и партнера.
Для того чтобы попасть на просмотр, необходимо заполнить анкету и до 14 июня прислать её по адресу: chertanovo-scout@yandex.ru. Заявки, полученные после 14 июня, будут рассматриваться уже на следующие «Дни талантов» в ноябре 2022 года. На просмотр будут приглашены только те футболисты, чьи анкеты одобрят тренеры и селекционеры «Чертаново».
«Дни талантов» специально созданы для ребят из других уголков страны и позволяют им попасть в Академию «Чертаново». Москвичи и жители ближайшего Подмосковья имеют возможность проходить просмотр еженедельно в течение учебного года. Подробнее о правилах можно прочитать здесь.