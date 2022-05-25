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1 час назад

Клопп признан лучшим тренером сезона АПЛ 2-й раз в карьере

Sports.ruиещё 1

Юрген Клопп признан лучшим тренером сезона АПЛ.

Клопп признан лучшим тренером сезона АПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ливерпуль» завершил чемпионат Англии на втором месте в таблице, отстав от ставшего чемпионом «Манчестер Сити» на одно очко.

54-летний немец завоевал данную награду второй в карьере – впервые он получил ее в 2020 году.

Помимо Клоппа, более одного раза тренером сезона в АПЛ признавались только Алекс Фергюсон (11), Арсен Венгер, Жозе Моуринью и Пеп Гвардиола (по 3 раза).

Также Клопп признан тренером сезона АПЛ по версии Ассоциации тренеров лиги (LMA).

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