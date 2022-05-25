Новый контракт Мбаппе с «ПСЖ» назвали «явным злом»

Генеральный директор итальянской Серии А Луиджи Де Сьерво выступил с критикой новго контракта между нападающим Киллианом Мбаппе и «Пари Серн-Жермен».
«То, что произошло с новым контрактом Мбаппе, — это нехорошо, это явное зло. Надо быть внимательными к таким моментам.Система всегда будет неустойчивая, если в футболе клубы продолжат платить эти раздутые цифры. Здесь тогда руководствуются логикой только тех, у кого больше денег, особенно клубов, принадлежащих государствам, а не частному бизнесу», — сказал Сьерво журналистам.
20 мая стало известно, что руководство «ПСЖ» предложило форварду из Франции зарплату €100 млн в год после уплаты налогов и подписной бонус €300 млн, а также возможность распоряжаться частью имиджевых прав.
В нынешним сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 32 матчах, в которых ему удалось забить 24 мяча и отдать 15 результативных передач. Его команда лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на 14 очков. В 2018 году Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
В качестве еще одного вероятного места продолжения карьеры игрока назывался мадридский «Реал», который в этом сезоне сыграет в финале Лиги чемпионов.