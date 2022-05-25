Новый контракт Мбаппе с «ПСЖ» назвали «явным злом»

«То, что произошло с новым контрактом Мбаппе, — это нехорошо, это явное зло. Надо быть внимательными к таким моментам.Система всегда будет неустойчивая, если в футболе клубы продолжат платить эти раздутые цифры. Здесь тогда руководствуются логикой только тех, у кого больше денег, особенно клубов, принадлежащих государствам, а не частному бизнесу», — сказал Сьерво журналистам.