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2 часа назад

Великобритания выдала лицензию на продажу «Челси»

Lenta.ru

Правительство Великобритании выдало лицензию, разрешающую продажу футбольного клуба «Челси». Об этом сообщила министр культуры, медиа и спорта Великобритании Надин Доррис в Twitter.

Великобритания выдала лицензию на продажу «Челси»
Фото: ReutersReuters

Ранее сделку по продаже «Челси» одобрило руководство Английской премьер-лиги (АПЛ). Клуб, принадлежавший российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, перейдет консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Сумма сделки составит 5,33 миллиарда долларов.

26 февраля Роман Абрамович передал управление «Челси» попечителям одноименного благотворительного фонда, так как попал под санкции правительства Великобритании. На его активы, включая футбольную команду, наложен арест. Власти страны запретили россиянину получать прибыль от продажи клуба.

Футбол,Роман Абрамович,
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