Великобритания выдала лицензию на продажу «Челси»

Правительство Великобритании выдало лицензию, разрешающую продажу футбольного клуба «Челси». Об этом сообщила министр культуры, медиа и спорта Великобритании Надин Доррис в Twitter.

26 февраля Роман Абрамович передал управление «Челси» попечителям одноименного благотворительного фонда, так как попал под санкции правительства Великобритании. На его активы, включая футбольную команду, наложен арест. Власти страны запретили россиянину получать прибыль от продажи клуба.