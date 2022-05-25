"Зенит" объявил об уходе полузащитника Оздоева

ТАСС, 25 мая. Российский полузащитник Магомед Оздоев покинул футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга. Об этом в среду сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

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"Футбольный клуб "Зенит" благодарит Магомеда Оздоева за самоотверженную и эмоциональную игру, готовность бороться до конца и значимый вклад в наши общие трофеи", - говорится в заявлении пресс-службы.

Оздоеву 29 лет, он перешел в "Зенит" в феврале 2018 года, за петербургскую команду полузащитник провел 116 матчей в различных турнирах, забив в них восемь мячей и сделав 13 голевых передач. В составе "Зенита" футболист четыре раза выиграл чемпионат России, дважды становился победителем Суперкубка России и один раз - кубка страны. На счету Оздоева также 35 матчей за сборную России, в которых он забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

22 мая об уходе из "Зенита" объявил нападающий Артем Дзюба, который в составе клуба по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды стал обладателем кубка страны. Он является вторым бомбардиром в истории петербургской команды, на его счету 108 голов. По этому показателю он уступает только Александру Кержакову (163).

В минувшем сезоне "Зенит" стал победителем Тинькофф - Российской премьер-лиги. Команда в 30 матчах набрала 65 очков.