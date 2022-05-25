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1 час назад

Футболист "Милана" Ибрагимович перенес операцию и пропустит более семи месяцев

ТАССиещё 5

ТАСС, 25 мая. Шведский нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович перенес операцию на колене и пропустит 7-8 месяцев. Об этом в среду сообщает пресс-служба клуба.

Ибрагимович перенес операцию и пропустит более семи месяцев
Фото: ТАССТАСС

"Долгое время планировалось, что артроскопия навсегда устранит нестабильность сустава путем реконструкции передней крестообразной связки с латеральным укреплением и восстановлением мениска. Операция прошла на отлично, прогноз [восстановления] оценивается в 7-8 месяцев", - говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Ибрагимович провел за "Милан" 27 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав три результативные передачи. "Милан" по итогам прошедшего сезона впервые с 2011 года стал чемпионом страны.

Ибрагимовичу 40 лет, его действующий контракт с "Миланом" рассчитан до 30 июня 2022 года. На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал победителем Лиги Европы.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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