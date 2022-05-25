Ибрагимович перенес операцию и пропустит более семи месяцев

ТАСС, 25 мая. Шведский нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович перенес операцию на колене и пропустит 7-8 месяцев. Об этом в среду сообщает пресс-служба клуба.

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"Долгое время планировалось, что артроскопия навсегда устранит нестабильность сустава путем реконструкции передней крестообразной связки с латеральным укреплением и восстановлением мениска. Операция прошла на отлично, прогноз [восстановления] оценивается в 7-8 месяцев", - говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Ибрагимович провел за "Милан" 27 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав три результативные передачи. "Милан" по итогам прошедшего сезона впервые с 2011 года стал чемпионом страны.