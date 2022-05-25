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28 минут назад

Акинфенва ушел из футбола

Lenta.ru

Британский нападающий клуба третьего дивизиона чемпионата Англии по футболу «Уиком Уондерерс» Адебайо Акинфенва объявил, что сезон-2021/2022 станет последним в его профессиональной карьере. Его слова приводит Daily Mail.

Акинфенва ушел из футбола
Фото: sport24sport24

Футболист заявил, что счастлив уйти из спорта на стадионе «Уэмбли», где его команда встречалась с «Сандерлендом».

«Я горжусь нашей командой. Я поблагодарил каждого из них за то, что они позволили мне стать частью этого путешествия», — подчеркнул Акинфенва.

В 2017 году Акинфенва заявлял о желании провести боксерский поединок с бывшим защитником «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом. Он подчеркивал, что подерется с Фердинандом по окончанию футбольной карьеры.

40-летний Акинфенва весит 108 килограммов и считается самым сильным футболистом Англии. Он носит прозвище Beast (Зверь). Футболист выступал за «Уиком» с 2016 года, проведя в составе команды 219 матчей и забив 52 мяча.

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