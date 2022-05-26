"Црвена Звезда" заинтересована в приобретении форварда "Сочи"

Сербская "Црвена Звезда" заинтересована в приобретении колумбийского нападающего "Сочи" Матео Кассьерры. Об этом сообщает "СЭ".
Ранее генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич заявил, что клуб больше не интересуется российским нападающим Артемом Дзюбой.
По словам Терзича клубу из Белграда нужен быстрый и молодой нападающий. Кассьерра в минувшем сезоне в составе "Сочи" выиграл серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ). 25-летний колумбиец забил 14 мячей, став вторым бомбардиром чемпионата.
Нападающий перешел в "Сочи" из португальского "Белененсеша" в августе 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в €3,5 млн. Контракт игрока с российским клубом действует до конца июня 2023 года с опцией продления на еще один сезон.
Ранее главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли заявил, что не считает сезон-2021/22 провальным для команды.