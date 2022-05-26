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32 минуты назад

Источник: "Црвена Звезда" заинтересована в приобретении форварда "Сочи" Кассьерры

Газета.Ruиещё 1

Сербская "Црвена Звезда" заинтересована в приобретении колумбийского нападающего "Сочи" Матео Кассьерры. Об этом сообщает "СЭ".

"Црвена Звезда" заинтересована в приобретении форварда "Сочи"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич заявил, что клуб больше не интересуется российским нападающим Артемом Дзюбой.

По словам Терзича клубу из Белграда нужен быстрый и молодой нападающий. Кассьерра в минувшем сезоне в составе "Сочи" выиграл серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ). 25-летний колумбиец забил 14 мячей, став вторым бомбардиром чемпионата.

Нападающий перешел в "Сочи" из португальского "Белененсеша" в августе 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в €3,5 млн. Контракт игрока с российским клубом действует до конца июня 2023 года с опцией продления на еще один сезон.

Ранее главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли заявил, что не считает сезон-2021/22 провальным для команды.

Футбол,Паоло Ваноли,Звездан Терзич,Артем Дзюба,Спартак,
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