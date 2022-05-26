В России увидели ошибку в словах президента УЕФА о российских клубах

Отстранение наших клубов от еврокубков носит временный характер. Стоит заметить, что мы слышали от него разные вещи, он переживает за то, что нас отстранили, не согласен с этим. Уверен, что мы вернёмся в еврокубки, другого варианта нет», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.