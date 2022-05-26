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1 час назад

В Госдуме выразили уверенность, что российские клубы вернутся в еврокубки

Чемпионат.com

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина. Ранее функционер выразил неуверенность в возможном возвращении российских клубов в еврокубки.

В России увидели ошибку в словах президента УЕФА о российских клубах
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Я уверен, что перевод или интерпретацию слов Чеферина мы неправильно оцениваем. Заявить такое Чеферин не может по определению. Никто не даёт полномочий руководителю столь уважаемой организации заявлять о таких вещах. Думаю, что в его словах кроется какая-то ошибка.

Отстранение наших клубов от еврокубков носит временный характер. Стоит заметить, что мы слышали от него разные вещи, он переживает за то, что нас отстранили, не согласен с этим. Уверен, что мы вернёмся в еврокубки, другого варианта нет», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Футбол,Андрей Ирха,Александр Чеферин,Дмитрий Свищев,УЕФА,Госдума,
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