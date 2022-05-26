Главный тренер сборной России назвал имя лучшего футболиста мира

«Лучший игрок года? Бензема. Не так давно его считали помощником Роналду? Пока Роналду был в «Реале», он и был помощником. А сейчас он вышел на первый план. Бывают, что футболисты раньше раскрываются, бывает, что позже», — цитирует специалиста Sport24.