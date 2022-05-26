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1 час назад

Главный тренер сборной России назвал имя лучшего футболиста мира

Газета.Ru

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о лучшем футболисте года в мире на данный момент.

Главный тренер сборной России назвал имя лучшего футболиста мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Лучший игрок года? Бензема. Не так давно его считали помощником Роналду? Пока Роналду был в «Реале», он и был помощником. А сейчас он вышел на первый план. Бывают, что футболисты раньше раскрываются, бывает, что позже», — цитирует специалиста Sport24.

В текущем сезоне 34-летний француз принял участие в 45 матчах мадридского «Реала», в которых забил 44 мяча и сделал 15 результативных передач.

Всего за «сливочных» форвард забил 323 мяча. По этому показателю он сравнялся с легендой клуба Раулем. Сейчас футболисты делят между собой вторую строчку в списке лучших бомбардиров «Реала». Лучшим по этому показателю является португальский нападающий Криштиану Роналду, забивший 450 мячей.

В текущем сезоне Бензема в составе королевского клуба стал чемпионом Испании, а 28 мая поборется за победу в Лиге чемпионов. В финале турнира, который пройдет в Париже, мадридский клуб сразится с «Ливерпулем».

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин сравнил «Реал» с котами.

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