Стало известно, почему Сергей Карасев не судит стыковые матчи

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев получил травму. По информации источника, Карасев повредил одну из мышц ноги. В связи с этим его не назначили на стыковые матчи за право выступать в РПЛ в качестве главного судьи.

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Карасев будет видеоассистентом на матче "Химки" - "СКА-Хабаровск". Главным арбитром этой встречи, которая пройдет в субботу, 28 мая, на "Арене Химки", будет Сергей Иванов. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 14:00 мск.