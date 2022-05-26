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2 часа назад

Стало известно, почему Сергей Карасев не судит стыковые матчи

Rusfootballиещё 1

Российский футбольный арбитр Сергей Карасев получил травму. По информации источника, Карасев повредил одну из мышц ноги. В связи с этим его не назначили на стыковые матчи за право выступать в РПЛ в качестве главного судьи.

Стало известно, почему Сергей Карасев не судит стыковые матчи
Фото: ТАССТАСС

Карасев будет видеоассистентом на матче "Химки" - "СКА-Хабаровск". Главным арбитром этой встречи, которая пройдет в субботу, 28 мая, на "Арене Химки", будет Сергей Иванов. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 14:00 мск.

Сергей Карасев в этом сезоне работал на 19 матчах Российской Премьер-лиги, 1 игре Кубка России, 4 матчах Лиги чемпионов, 1 игре Лиге Европы. Карасев также был главным арбитром Суперкубка УЕФА "Челси" - "Вильярреал".

Футбол,Сергей Карасев,Сергей Иванов,УЕФА,
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