Наставник "Рубина" Слуцкий сказал, что останется в команде

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что будет тренировать команду в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

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"Я остаюсь в Казани, буду работать в ФНЛ. Для меня это дело чести", - сказал Слуцкий на YouTube-канале Василия Уткина.

21 мая "Рубин" на своем поле в рамках заключительного матча сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) уступил "Уфе" со счетом 1:2. Голами отметились Виталий Лисакович, Владислав Камилов и Дилан Ортис. Это поражение привело к тому, что команда Леонида Слуцкого заняла 15-е место и напрямую вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

"Рубин" играл в высшем дивизионе на протяжении 19 лет подряд. Также в этом сезоне под руководством Слуцкого "Рубин" не смог пройти квалификацию Лиги конференций, уступив польскому "Ракуву", а также разгромно проиграл красноярскому "Енисею" в Кубке России.